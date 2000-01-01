Сирия – под прицелом британских подлодок

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приближает Соединенное Королевство к военным действиям против Сирии, заявив о "всех признаках" применения войсками Башара Асада химического оружия в пригороде Дамаска и созвав экстренное заседание правительства в четверг.
При этом газета The Telegraph сообщает о том, что британский премьер уже приказала подводным лодкам Королевского ВМФ переместиться поближе к сирийскому побережью – чтобы государство оказалось в радиусе действия ракет.
То, что Мэй созывает заседание правительства, сигнализирует о ее намерении обойти необходимость парламентского голосования на счет возможности военных ударов по Сирии, поскольку дело не терпит отлагательств – солдаты Асада уже начали покидать авиабазы, оказавшиеся в радиусе поражения. В 2013 году британский парламент уже отклонил предложение Дэвида Кэмерона нанести ракетный удар по позициям сирийского президента по той же причине - применение химического оружия.
Напомним, что США, Франция и Великобритания уже несколько дней консультируются на счет военных ударов по Сирии, а Россия уже выразила готовность сбивать все ракеты, которыми будет атакована арабская республика.
Пока что Мэй не подтвердила напрямую участие Великобритании, однако осудила применение химического оружия и вето, которое Россия наложила на резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом определить ответственного за атаку.