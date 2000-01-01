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Фото из архива 12.04 08:35   MIGnews.com

Сирия восстановила контроль над городом Дума

Город Дума, который накануне подвергся химической атаке, был полностью освобожден от группировки "Джейш аль-Ислам". До момента полного восстановления города, российская военная полиция будет патрулировать город. Об этом сообщили на ТАСС.

Глава Центра примирения враждующих сторон Юрий Евтушенко заявил, что, контролирую Думу, власти контролируют всю восточную гуту.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - отметил Евтушенко.

Также глава Центра добавил, что вскоре в городе будет введена российская военная полиция, которая будет контролировать город до полного перехода под власть правительства Сирии.

Напомним, накануне город Дума подвергся химической атаке.
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