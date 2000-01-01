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12.04 08:22   MIGnews.com

Трамп и Эрдоган договорились о действиях в Сирии

Белый Дом опубликовал пресс-релиз о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом.

В документе сообщается: “Президент Дональд Трамп говорил с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Они обсудили текущий кризис в Сирии и договорились поддерживать близкий контакт относительно ситуации”.

11 апреля Трамп предупредил: “"Россия обещает сбивать все и каждую ракету, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и умные! Вам не стоит поддерживать партнерские отношения с газовым животным-убийцей, которое получает удовольствие, убивая людей"”.
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