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США настаивают на примирении Израиля и Польши | Фото:12.04 21:28   MIGnews.com

США настаивают на примирении Израиля и Польши

Администрация Дональда Трампа несколько раз обращалась к Израилю с просьбой прекратить конфронтацию с Польшей.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

По данным издания, Белый дом и госдепартамент по нескольким каналам обращался к правительству, требуя воздержаться от публичной критики "закона о Холокосте" и действий правительства Польши.

Уточняется, что просьба передавалась через посла Израиля в Вашингтоне Рона Дермера, а также непосредственно в канцелярию главы правительства и в МИД.

Согласно информации издания, американская сторона ни раз давала понять, что им самим очень не нравится "закон о Холокосте" и они уже просили поляков найти какой-нибудь выход.

Однако в Вашингтоне напоминают, что Польша является союзником США и Израиля, и поэтому необходимо действовать осторожно, чтобы не навредить отношениям.
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