12.04 21:28 MIGnews.com
США настаивают на примирении Израиля и Польши
Администрация Дональда Трампа несколько раз обращалась к Израилю с просьбой прекратить конфронтацию с Польшей.
Об этом в четверг, 12 апреля сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel
.
По данным издания, Белый дом и госдепартамент по нескольким каналам обращался к правительству, требуя воздержаться от публичной критики "закона о Холокосте" и действий правительства Польши.
Уточняется, что просьба передавалась через посла Израиля в Вашингтоне Рона Дермера, а также непосредственно в канцелярию главы правительства и в МИД.
Согласно информации издания, американская сторона ни раз давала понять, что им самим очень не нравится "закон о Холокосте" и они уже просили поляков найти какой-нибудь выход.
Однако в Вашингтоне напоминают, что Польша является союзником США и Израиля, и поэтому необходимо действовать осторожно, чтобы не навредить отношениям.
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