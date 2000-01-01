Шломо Филбер официально стал безработным

В ходе расследования этого дела полиция пытается узнать, действительно ли премьер откровенно злоупотреблял своим положением для того, чтобы добиться публикации в СМИ положительной информации о своей семье.
В рамках данного дела расследуются подозрения о помощи компании "Безек" и порталу Walla в обмен на положительное освещение деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Отметим, что Фильбер был не только генеральным директором министерства, но и на протяжении многих лет являлся приближенным главы правительства.