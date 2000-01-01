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Шломо Филбер официально стал безработным | Фото:13.04 07:09   MIGnews.com

Шломо Филбер официально стал безработным

Шломо Филбер был официально уволен и больше не является генеральным директором Министерства связи Государства Израиль.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, Филбер ранее согласился стать государственным свидетелем по делу о предполагаемом совершении действий коррупционного характера премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В ходе расследования этого дела полиция пытается узнать, действительно ли премьер откровенно злоупотреблял своим положением для того, чтобы добиться публикации в СМИ положительной информации о своей семье.

В рамках данного дела расследуются подозрения о помощи компании "Безек" и порталу Walla в обмен на положительное освещение деятельности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Отметим, что Фильбер был не только генеральным директором министерства, но и на протяжении многих лет являлся приближенным главы правительства.
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