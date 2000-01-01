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Польский закон о Холокосте: стоит ли его отменять? | Фото:13.04 03:27   MIGnews.com

Польский закон о Холокосте: стоит ли его отменять?

Польша должна оставить свой противоречивый закон касательно Холокоста в интересах Израиля.

Об этом заявила сегодня посол Израиля в Польше Анна Азари, отметив, что закон стоит сократить, сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.

Выступая в эфире израильского радио ко Дню памяти, Азари подчеркнула, что отмена польского закона не решит проблему – пройдет время, и местные власти вернутся к этому вопросу с новыми силами.

"Я считаю, что для нас было бы предпочтительнее, чтобы суды дали точную сокращенную интерпретацию закона", - добавила посол.

Напомним, согласно закону о Холокосте, любой гражданин, который будет приписывать польскому народу или государству "ответственность за преступления, совершенные Третьим рейхом", может получить до 3 лет тюремного заключения.
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