РФ просит ФРГ выдать Ковальчука

В четверг, 12 апреля, российская Генпрокуратура направила ФРГ запрос о выдаче ключевого фигуранта так называемого кокаинового дела Андрея Ковальчука. По информации российских федералов, он является организатором поставок кокаина из Аргентины на рынок ЕС.
"Генеральной прокуратурой России в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о задержании Ковальчука А.Ф. в Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей ФРГ направлен запрос о его выдаче", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
По сводкам Федеральной службы безопасности РФ, Андрей Ковальчук является организатором поставок кокаина из Аргентины на европейский рынок. Груз обнаружили готовым к отправке 1,5 года назад в одном из вспомогательных зданий российского посольства в Буэнос-Айресе.
Ковальчука объявили в международный розыск по линии Интерпола.