Посла Ирландии вызвали на ковер в МИД Израиля

МИД Израиля выразило недовольство по поводу посещения мэром столичного Дублина Мичилом Мак Доннчей откровенно антиизраильской конференции в Рамалле.
На фоне этого, а также с учетом того, что скандальный градоначальник приехал в Израиль после того, как было объявлено о запрете посещения им израильского государства, посол Ирландии Алисон Келли была вызвана в МИД Израиля для дачи объяснений.
По информации 10-го телеканала, темой разговора в МИДе также стали антиизраильские решения, принятые городским советом Дублина.
В заявлении ведомства также говорится, что Израиль ждет от Ирландии официальных объяснений по поводу поведения городского совета и мэра Дублина, который "возглавляет кампанию дискриминации и подстрекательства против Израиля".