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Посла Ирландии вызвали на ковер в МИД Израиля | Фото:12.04 18:55   MIGnews.com

Посла Ирландии вызвали на ковер в МИД Израиля

МИД Израиля выразило недовольство по поводу посещения мэром столичного Дублина Мичилом Мак Доннчей откровенно антиизраильской конференции в Рамалле.

На фоне этого, а также с учетом того, что скандальный градоначальник приехал в Израиль после того, как было объявлено о запрете посещения им израильского государства, посол Ирландии Алисон Келли была вызвана в МИД Израиля для дачи объяснений.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

По информации 10-го телеканала, темой разговора в МИДе также стали антиизраильские решения, принятые городским советом Дублина.

В заявлении ведомства также говорится, что Израиль ждет от Ирландии официальных объяснений по поводу поведения городского совета и мэра Дублина, который "возглавляет кампанию дискриминации и подстрекательства против Израиля".
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