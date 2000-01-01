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Американцы мало знают о Холокосте | Фото:13.04 01:28   MIGnews.com

Американцы мало знают о Холокосте

Каждый пятый молодой житель Соединенных Штатов Америки не имеет ни малейшего понятия о Холокосте, так как никогда не слышал о нем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные в День Катастрофы, сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 58% мужчин и женщин, принявших участие в опросе под названием "Национальный опрос о понимании и знаниях о Холокосте среди взрослого населения США", заявили, что полагают, что Холокост может повториться в будущем.

Несмотря на то, что в Европе в период Холокоста действовали свыше 40.000 лагерей уничтожения и гетто, 45 процентов опрошенных были не в состоянии вспомнить название хотя бы одного из них.

Издание отмечает, что знания о Холокосте оказались напрочь отсутствующими у 22% респондентов в возрастной группе от 18 до 24 лет и у 11% респондентов в возрастной группе от 24 до 34 лет.

Однако 93 % опрошенных считают, что все школьники должны изучать Холокост в рамках школьных занятий. 80 % ответили, что важно продолжать преподавать уроки о Катастрофе, чтобы та не повторилась.

Издание уточняет, что про Анну Франк никогда не слышали 15 % опрошенных, 44 процентам ничего не говорит имя Оскара Шиндлера, 54 процента не знают, кто такой Эли Визель, 44 процента не слышали про Генриха Гиммлера.

"Опрос показал важность преподавания уроков Холокоста в наших школах, - сказал Грег Шнайдер, исполнительный вице-президент "Клеймс Конференс".

"По-прежнему существует множество белых пятен в осознании Холокоста, хотя люди, пережившие его, по-прежнему среди нас. Представьте ситуацию, когда не останется в живых тех, кто может рассказать нам о том, как это было. Мы должны гарантировать, что информация об ужасах Холокоста и воспоминания тех, кто так много страдал, будут изучаться новыми поколениями", - подчеркнул Шнайдер.
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