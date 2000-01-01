МИД РФ: Удар Израиля по Т4 совпал с активизацией джихадистов
Атака Израиля на авиабазу Тифор сирийских правительственных войск совпала с активизацией террористов в этом регионе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве, сообщает Агентство «RNS».
«Примечательно, что атака на Тифор, где базируется фронтовая авиация, непосредственно задействованная в операции против ИГ на востоке Сирии, совпала с активизацией там недобитых террористов», - сказала Захарова.
9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар по сирийской авиабазе. Своих целей достигли три из восьми выпущенных управляемых ракет. Пострадавших среди российских военных советников в Сирии нет. По данным иранского агентства Fars, в результате атаки погибли более 12 человек, среди которых четверо военнослужащих Ирана.