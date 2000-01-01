Ривлин рассказал полякам правду о Холокосте

Ни деньги, ни новые законы не заставят евреев забыть о трагедии своего народа.
Об этом в четверг, 12 апреля заявил президент Израиля Реувен Ривлин, принимая участие в сегодняшнем "Марше живих", сообщает The Times of Israel.
Хоть эти слова не были адресованы кому-то конкретно, в них явно читалось послание Польше.
"Германия не купила прощение евреев, и ни одна нация не может издать закон для их забвения", - подчеркнул Ривлин в своей речи перед гостями, собравшимися в мемориальном комплексе Яд Вашем.
Президент подчеркнул, что еврейский народ "вечно будет нести знамя борьбы против антисемитизма и расизма".
"Ни политические, ни дипломатические или экономические интересы не смогут заставить нас закрыть на них глава – ни в Европе, ни где-либо еще", - добавил он.
Глава Еврейского государства также напомнил, что трагедия коснулась не только евреев: "жители Польши, жители Франции, Советского Союза и других стран погибли от рук нацистов".
Издание отмечает, что принимая участие в сегодняшнем "Марше живих", президент Израиля заявил своему польскому коллеге Анджею Дуде, что поляки как помогали евреям спрятаться от жестокости нацистов, так и участвовали в истреблении еврейского населения.
По словам израильского политика, нельзя просто стереть историю, хотя она и исполнена болью.
Он подчеркнул, что евреи благодарны и чтят тех поляков, которые рисковали своими жизнями или даже отдали их ради спасения евреев, но все же отметил, что в Польше времен Холокоста антисемитизм был очень распространенным явлением.
Отметим, что президент Ривлин является большим критиком недавно принятого в Польше закона, которым вводится уголовная ответственность за ассоциирование поляков с преступлениями, совершаемыми против евреев в годы Холокоста.