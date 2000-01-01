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Франция о доказательствах причастности Асада к атаке в Дума 12.04 14:45   MIGnews.com

Франция о доказательствах причастности Асада к атаке в Дума

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил в интервью французскому ТВ, что в распоряжении французского правительства есть доказательства причастности режима Асада к химической атаке в городе Дума.

Макрон заявил: “У нас есть доказательства того, что химическое оружие - по меньшей мере, хлор, были использованы режимом Асада”.

Макрон заявил, что реакция Франции последует, когда она “сочтет необходимым”.

Между тем, правительство Британии публикует результаты начального расследования Организации по Контролю над Химическими Вооружениями, которое было проведено по его запросу. Речь идет о “химикатах повышенной чистоты”, в которых “практически отсутствуют примеси”.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил: “Анализ основан на результате тестирования в четырех различных лабораториях в разных частях мира. все они показали одни и те же совпадающие результаты. Нет никаких сомнений в том, что было использовано, и не остается никаких альтернатив объяснений того, кто это использовал”.
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