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Ольмерту запретили возвращаться в политику после помилования 12.04 14:46   MIGnews.com

Ольмерту запретили возвращаться в политику после помилования

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит намекнул на то, что бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт вряд ли сможет вернуться на государственную службу, даже если президент Реувен Ривлин удовлетворит его прошение о стирании из приговора "моральной низости".

"Этический запрет на занятие позиции на госслужбе остается, даже если президент удовлетворяет решение о помиловании", - заявил Мандельблит на состоявшемся в Тель-Авиве мероприятии Ассоциации адвокатов Израиля.

И хотя он не упоминал Ольмерта по имени, совершенно очевидно, что именно его он имел в виду.

Напомним, что отбыв 16 из 27 месяцев своего тюремного срока, экс-премьер был освобожден в июле прошлого года. Теперь же он просит своего извечного политического соперника, президента Реувена Ривлина, и вовсе стереть его запись о судимости. Среди его аргументов – вклад в безопасность государства.

Ривлин уже отменил некоторые из условий УДО Ольмерта – запрет на выезд за границу и необходимость каждые 2 недели отмечаться в полицейском участке. Последнее из условий – 7-летний запрет на государственную службу.

Кроме того, Мандельблит раскритиковал Ольмерта за его выпады в адрес правоохранительных органов. Он считает, что осужденному и сидевшему в тюрьме человек "стоило бы вообще о таком никогда не упоминать".
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