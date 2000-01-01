Ольмерту запретили возвращаться в политику после помилования
Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит намекнул на то, что бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт вряд ли сможет вернуться на государственную службу, даже если президент Реувен Ривлин удовлетворит его прошение о стирании из приговора "моральной низости".
"Этический запрет на занятие позиции на госслужбе остается, даже если президент удовлетворяет решение о помиловании", - заявил Мандельблит на состоявшемся в Тель-Авиве мероприятии Ассоциации адвокатов Израиля.
И хотя он не упоминал Ольмерта по имени, совершенно очевидно, что именно его он имел в виду.
Напомним, что отбыв 16 из 27 месяцев своего тюремного срока, экс-премьер был освобожден в июле прошлого года. Теперь же он просит своего извечного политического соперника, президента Реувена Ривлина, и вовсе стереть его запись о судимости. Среди его аргументов – вклад в безопасность государства.
Ривлин уже отменил некоторые из условий УДО Ольмерта – запрет на выезд за границу и необходимость каждые 2 недели отмечаться в полицейском участке. Последнее из условий – 7-летний запрет на государственную службу.
Кроме того, Мандельблит раскритиковал Ольмерта за его выпады в адрес правоохранительных органов. Он считает, что осужденному и сидевшему в тюрьме человек "стоило бы вообще о таком никогда не упоминать".