Аббас: Не примем ни один мирный план США

Палестинцы не намерены принимать какие-либо планы по урегулированию израильско-палестинского конфликта, спроектированные Соединенными Штатами, предупредил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в среду.
"Откровенно говоря, мы ничего от них не ждем и ничего от них не примем", - заявил он, выступая на конференции "Иерусалим – извечная столица Государства Палестина", которая состоялась в Рамалле 11 апреля.
Стоит отметить последовательность этого заявления. Ранее палестинцы выразили готовность пойти навстречу США, если Белый дом примет некоторые их требования в отношении мирного плана. Для начала: признает легитимность "двух государств", а Восточный Иерусалим – столицей "Палестины". Однако, как сообщили источники в американской администрации, архитекторы мирного плана Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт этого не сделали.
Помимо того, Аббас также обвинил Израиль в расстреле "мирных протестующих" на границе с сектором Газа, заявив, что жертвы израильских снайперов не приближались к пограничному забору, как утверждают в ЦАХАЛе.
"Совершенно очевидно, вы стреляете по кому-то, кто находится очень далеко", - сказал Аббас.
Также он похвалил ХАМАС за "принятие мирного сопротивления" на протестах.
"Я поздравляю их – они проснулись. Теперь им доказано, что народное мирное сопротивление более эффективно, чем эта глупость", - сказал Аббас о вооруженном конфликте.