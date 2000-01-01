Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Аббас: Не примем ни один мирный план США | Фото: The White House/Flickr12.04 14:10   MIGnews.com

Аббас: Не примем ни один мирный план США

Палестинцы не намерены принимать какие-либо планы по урегулированию израильско-палестинского конфликта, спроектированные Соединенными Штатами, предупредил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в среду.

"Откровенно говоря, мы ничего от них не ждем и ничего от них не примем", - заявил он, выступая на конференции "Иерусалим – извечная столица Государства Палестина", которая состоялась в Рамалле 11 апреля.

Стоит отметить последовательность этого заявления. Ранее палестинцы выразили готовность пойти навстречу США, если Белый дом примет некоторые их требования в отношении мирного плана. Для начала: признает легитимность "двух государств", а Восточный Иерусалим – столицей "Палестины". Однако, как сообщили источники в американской администрации, архитекторы мирного плана Джаред Кушнер и Джейсон Гринблатт этого не сделали.

Помимо того, Аббас также обвинил Израиль в расстреле "мирных протестующих" на границе с сектором Газа, заявив, что жертвы израильских снайперов не приближались к пограничному забору, как утверждают в ЦАХАЛе.

"Совершенно очевидно, вы стреляете по кому-то, кто находится очень далеко", - сказал Аббас.

Также он похвалил ХАМАС за "принятие мирного сопротивления" на протестах.

"Я поздравляю их – они проснулись. Теперь им доказано, что народное мирное сопротивление более эффективно, чем эта глупость", - сказал Аббас о вооруженном конфликте.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:46
Ольмерту запретили возвращаться в политику после помилования
14:45
Франция о доказательствах причастности Асада к атаке в Дума
13:43
Израиль упал на 98 место в рейтинге ФИФА
13:30
Стратегические бомбардировщики вылетели из базы в Энгельсе
13:17
Эрдоган: не откажусь от отношений ни с Россией, ни с США
13:12
Remember – музыкальный фильм, посвященный памяти Катастрофы
12:30
Названы самые уважаемые люди мира
12:09
Мокед 100 вышел из строя из-за маневров ВВС над Тель-Авивом
11:45
На шоссе Аялон разбился полицейский мотоциклист
11:14
Театр абсурда: Сирия - глава конференции ООН по разоружению
11:11
Рев реактивных истребителей над Тель-Авивом
10:52
Похороны убитых на Т4: Иран клянется отомстить сионистам  
10:34
Посол Израиля: Польшу накрыла волна антисемитизма
10:15
Российские суда покинули сирийский порт Тартус
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus