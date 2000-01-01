12.04 13:17 MIGnews.com
Эрдоган: не откажусь от отношений ни с Россией, ни с США
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган зявил, что не собирается жертвовать отношениями ни с Россией, ни с Соединенными Штатами.
Эрдоган также заявил, что продолжит сотрудничать с Ираном.
Эрдоган сказал, что “Турция продолжит действовать в Сирии до тех пор, пока эта страна не станет безопасной для всех”.
Эрдоган сообщил, провел телефонные переговоры с президентом Дональдом Трампом и намерен позвонить президенту Владимиру Путину.
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