12.04 13:17 MIGnews.com

Эрдоган: не откажусь от отношений ни с Россией, ни с США

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган зявил, что не собирается жертвовать отношениями ни с Россией, ни с Соединенными Штатами.Эрдоган также заявил, что продолжит сотрудничать с Ираном.Эрдоган сказал, что “Турция продолжит действовать в Сирии до тех пор, пока эта страна не станет безопасной для всех”.Эрдоган сообщил, провел телефонные переговоры с президентом Дональдом Трампом и намерен позвонить президенту Владимиру Путину.