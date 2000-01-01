13.04 05:15 MIGnews.com

Минтранс упрощает использование инвалидного значка

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С воскресенья, 15 апреля, вступит в силу нововведение, которое коснется десятков тысяч инвалидов, имеющих право на парковку транспортного средства на специальных местах при наличии соответствующего документа ("таг нэхэ" - инвалидный значок в виде пластиковой карточки).Теперь в случае смены автомобиля, за которым закреплен такой значок, не придется ожидать получения нового документа. Это стало возможным благодаря соответствующему распоряжению министра транспорта и разведки Исраэля Каца.До вступления в силу данного распоряжения, обладатели инвалидного значка, сменившие транспортное средство, должны были подать просьбу о выдаче нового документа в Минтранс и дожидаться его получения. Процедура занимала несколько недель, а иногда и месяцев, в течение которых, к сожалению, многие инвалиды временно оставались без действующего значка.Инвалидные значки оформляются подрядчиком Минтранса, и высылаются по почте. Часто, по причинам, не зависящим от министерства, доставка документа занимала много времени.По словам гендиректора Минтранса Керен Тернер-Эяль, нововведение значительно облегчит процедуру получения инвалидного значка для тех, кто сменил авто.Выполнение надзора за соблюдением закона о парковке осуществляется муниципальными инспекторами. В настоящий момент идентификация особого права на парковку транспортного средства производится на основании номерного знака, указанного на инвалидном значке. Этот номер сверяется с базой данных Минтранса, где зафиксированы авто, имеющие право на парковку в специальных местах, отведенных для транспортных средств инвалидов. С целью упрощения предоставления данной услуги, в Митрансе приняли решение отменить необходимость указывать госномер транспортного средства на инвалидном значке. Со следующей недели "таг нэхэ" будет выдаваться без этого номера.Согласно инструкции Минтранса, инвалид может закрепить право на льготную парковку за двумя автомобилями (два госномера) для личного пользования.Ранее, сообщив в Минтранс о смене транспортного средств, инвалиду приходилось ждать получения нового инвалидного значка с указанными на нем номерными знаками другого автомобиля. Теперь владельцу инвалидного значка следует только уведомить Минтранс о смене транспортного средства.Ввиду новых правил транспортного ведомства, муниципальные инспекторы получат прямой доступ к базе данных Минтранса с госномерами автомобилей, которым полагается инвалидный значок. Инспекторы смогут сопоставить номерные знаки транспортных средств, припаркованных на специальных стоянках для инвалидов с базой данных министерства.