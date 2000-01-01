13.04 06:13 MIGnews.com

НДИ: Запретить пропалестинским активистам видеосъемку солдат

пресс-служба партии НДИ

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Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман инициировал законопроект, запрещающий фото и видеосъемку военнослужащих ЦАХАЛа во время выполнения ими служебных обязанностей. Также будет наложен запрет на распространение подобных материалов в СМИ и социальных сетях. Законопроект представит председатель парламентской фракции НДИ Роберт Илатов.За нарушение данного закона предусмотрено тюремное заключение сроком в 5 лет. Если подобная съемка велась в целях нанесения ущерба безопасности Государства Израиль, то срок увеличивается до 10 лет.Отметим, что в течение многих лет активисты левых и пропалестинских организаций мешают оперативной деятельности солдат ЦАХАЛа, зачастую провоцируя и оскорбляя их. Нередко они сутками дежурят в непосредственной близости к позициям наших войск, снимая их деятельность, чтобы затем отредактировать этот материал в своих пропагандистских целях и использовать в информационной войне. Подобные материалы распространяются в СМИ и социальных сетях в целях делегитимации Израиля и используются антиизраильской пропагандой. Большинство таких организаций финансируются различными НКО, фондами и иностранными правительствами, занимающими откровенно антиизраильскую позицию.По словам Роберта Илатова, следует как можно быстрее пресечь в корне действия проарабских пропагандистов, которые наносят прямой и непосредственный ущерб Израилю."Мы должны обеспечить солдатам ЦАХАЛа оптимальные условия для выполнения воинского долга и ведения оперативных действий. Они не должны постоянно опасаться провокаций со стороны пропалестинских активистов, не должны бояться, что любое их действие будет заснято, лживо и тенденциозно представлено, и использовано для нанесения ущерба Израилю", - заявил Роберт Илатов.