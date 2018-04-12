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Фото из Twitter: ОЗХО 12.04 22:24   MIGnews.com

ОЗХО раскрыли дело Скрипаля и передали материалы Британии

Эксперты Организации по запрещению химического оружия закончили расследование дела Скрипаля и передали материалы британским властям. Организация изучала подробности отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — передали слова представителя британского министерства иностранных дел в РИА Новости.

Также в сообщении указано, что в МИД Британии попросили предствителей ОЗХО распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы "чтобы все могли их увидеть в 12.00" по британскому времени 13 апреля.

На данный момень дочь Сергея Скрипаля, Юлия, которая также подверглась отравлению, пребывает на британской базе и просила родственников, друзей и российское консульство не беспокоить ее.
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