ОЗХО раскрыли дело Скрипаля и передали материалы Британии
Эксперты Организации по запрещению химического оружия закончили расследование дела Скрипаля и передали материалы британским властям. Организация изучала подробности отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — передали слова представителя британского министерства иностранных дел в РИА Новости.
Также в сообщении указано, что в МИД Британии попросили предствителей ОЗХО распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы "чтобы все могли их увидеть в 12.00" по британскому времени 13 апреля.
На данный момень дочь Сергея Скрипаля, Юлия, которая также подверглась отравлению, пребывает на британской базе и просила родственников, друзей и российское консульство не беспокоить ее.