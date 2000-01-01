12.04 11:14 MIGnews.com

Театр абсурда: Сирия - глава конференции ООН по разоружению

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Активисты требуют лишить Сирию права председательствовать на Конференции ООН по химическому и ядерному разоружению. Согласно расписанию на сайте мероприятия, сирийский посол Хусам Идин Аала будет главенствовать с 28 мая по 14 июня. Это возмутило членов неправительственной организации UN Watch, директор которой Гилель Нойер выразил свой шок по этому поводу."Председательствование сирийского режима Башара аль-Асада на мероприятии по всемирному разоружению в области химического и ядерного оружия будет похоже на поручение серийному насильнику ответственности за женский приют. Задокументированное применение химического оружия режимом Асада по-прежнему является самым серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия за двадцатилетнюю историю договора. Мы настоятельно призываем ООН осознать, что, пока Сирия травит газом своих мужчин, женщин и детей, ее главенство во всемирной организации, призванной защищать этих жертв, шокирует совесть человечества", - заявил он.Нойер констатирует, что в свете неоднократного применения войсками Башара Асада химического оружия против своего народа, если ООН доверит Дамаску руководить – пусть даже формально – конференцией по химическому разоружению, то подорвет доверие к себе.Если же ООН никак не отреагирует на такое абсурдное развитие событий, UN Watch призывает США, Великобританию, Францию, Германию а также остальные государства-члены и наблюдателей не отправлять своих послов на конференцию.