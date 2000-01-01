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Посол Польши признала: ее страну накрыла волна антисемитизма | Фото: A XYX/Fickr12.04 10:34   MIGnews.com

Посол Польши признала: ее страну накрыла волна антисемитизма

Не в интересах Израиля отмена польского закона о Холокосте, который ввел уголовную ответственность за возложение на поляков какой-либо ответственности за нацистские преступления против евреев во время Второй мировой войны, считает посол Польши в Израиле Анна Азри.

"Отмена закона или признание его неконституционным может привести к дальнейшим обсуждениям и поднятию в парламенте вопроса о защите чести поляков. Поэтому в интересах Израиля, чтобы закон не был отменен, а был принят в более узкой редакции, иначе по этому вопросу будут возобновлены парламентские дебаты", - заявила Азри в интервью израильскому общественному радио "Кан".

В свете подготовки к ежегодному Маршу жизни в Освенциме, который в этом году посетят президенты Израиля и Польши Реувен Ривлин и Анджей Дуда, она добавила, что "еще сильнее омрачает ситуацию волна антисемитизма". По ее словам, около 20% поляков являются сторонниками юдофобских взглядов.

"Я считаю, что правительство примет решение по этой проблеме. Вопрос заключается в том, как обернуть антисемитизм во что-то постыдное", - констатировала дипломат.

Она выразила уверенность, что обе стороны стремятся к разрешению кризиса, поэтому необходимо строить мосты и совместный марш очень этому способствует.

"Никто не хочет выбрасывать отношения между нашими странами на свалку", - добавила Азри.
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