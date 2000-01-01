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kremlin.ru 12.04 11:20   MIGnews.com

Назарбаев переводит казахский алфавит на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу.

"Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу – ред ). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", – отметил Назарбаев в своей авторской статье в газете "Егемен Казахстан" (Независимый Казахстан).

Глава государства подчеркнул, что уже до конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице.

"С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", – добавил Назарбаев.

При этом он заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.
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