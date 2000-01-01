12.04 22:35 MIGnews.com

Путин рассказал, что будет с причастными к ИГ россиянами

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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишать гражданства лиц, причастных к террористической группировке "Исламское государство", также известна как ISIS."В соответствии с российской конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства", – сказал Путин в интервью телеканалу "Мир 24".Президент России также отметил, что решения по указанному вопросу будут приняты в ближайшем будущем после консультаций с юристами.Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку ИГ.