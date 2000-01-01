12.04 09:26 MIGnews.com

Путин осудил союзников США за поддержку удара по Сирии

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Президент России Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, заявил, что союзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя происходящее.Президент подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть."Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир 24".Российский лидер отметил, что без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране, но, несмотря на это явное нарушение международного права, "все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать". По его словам, так было и в 2003 году, когда использовали совершенно надуманный предлог для ввода войск в Ирак."Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГ (террористическая организация "Исламское государство", также известна, как ISIS – ред.) так же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", — заключил Путин.Отметим, Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе в ответ на химатаку.