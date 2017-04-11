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Никто не знает что мы здесь: стратегические подлодки ЦАХАЛа 12.04 08:08   MIGnews.com

Никто не знает что мы здесь: стратегические подлодки ЦАХАЛа

Второй канал израильского ТВ показал редкий репортаж - о стратегических подлодках ЦАХАЛа.

Подводные лодки являются одним из наиболее строго охраняемых секретов ЦАХАЛа. По своей природе подлодка - секретное оружие, и потому лица моряков в репортаже не показаны. Они уходят на долгие недели в море - и возвращаются не рассказывая ни о чем.




Подполковник С., командир одной из стратегических подлодок ЦАХАЛа говорит: “Все Восточное Средиземноморье - зона нашей активности. Море открыто, дорог нет - и мы можем попасть туда, куда хотим”.

Подлодки - длиной 63 метра, шириной семь, с экипажем в 37 человек могут плыть в трех положениях - надводном, с перископом или при полном погружении.

Несколько часов, проведенных в субмарине означали для корреспондента много переходов по лесенкам - вверх и вниз, через узкие коридоры. Он отмечает, что моряки полностью отрезаны от внешнего мира - привычных смартфонов нет под рукой.

Полковник А., командир эскадры подводных лодок, говорит: “Подводный элемент - главное средство секретности. Он дает нам свободу делать то, что мы хотим, и там , где мы хотим. Мы знаем как туда попасть, выполнить нашу миссию, и вернуться. Никто даже и не знает, что мы были там”.
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