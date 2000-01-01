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YouTube 12.04 21:32   MIGnews.com

Лавров: беседа в Кремле была обстоятельной и откровенной

Встреча президента России Владимира Путина с главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном завершилась. Она длилась более двух часов. По итогам встречb началась пресс-конференция, прямую трансляцию которой ведет телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По словам главы российского МИДа, беседа в Кремле была "обстоятельной и откровенной". Он также отметил, что у России и США есть общий интерес в достижении политического решения по сирийскому вопросу. Лавров также подчеркнул, что существуют попытки помешать сотрудничеству РФ и США и обострить конфронтацию. Москва считает это недальновидным подходом, отметил глава внешнеполитического ведомства.

"История доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир", — заявил Лавров.

Ранее Лавров и Тиллерсон провели двусторонние переговоры.
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