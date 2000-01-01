12.04 21:32 MIGnews.com

Либерман: ООН игнорирует,когда палестинцы убивают друг друга

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман осудил ООН за то, что организация проигнорировала ряд убийств палестинцев палестинцами в Газе и Ливане. При этом, как отметил министр, ООН регулярно осуждает "оправданные действия Израиля против терроризма".Пресс-секретарь Либермана сообщил, что об этом министр заявил в ходе телефонного разговора с посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым. Телефонная беседа состоялась в среду, 12 апреля.Согласно заявлению пресс-секретаря, в частности Либерман раскритиковал ООН за то, что организация проигнорировала ряда убийств и казней, которые прошли в последние дни среди палестинцев в лагере беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, а также в Газе."Игнорирование международного сообщества к десяткам убитых и раненых в очередной раз доказывает лицемерие и двойные стандарты мира - что он игнорирует эти серьезные события, осуждая оправданные действия Израиля против терроризма", - заявил Либерман.В ходе беседы с посланником ООН израильский министр также заявил, что ожидает, что вопрос о убийствах палестинцев палестинскими арабами будет стоять на повестке дня во время следующего заседания Совета Безопасности ООН.