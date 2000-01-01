12.04 20:45 MIGnews.com

Основной темой переговоров Лаврова с Тиллерсоном стала Сирия

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В Кремле продолжается встреча президента России Владимира Путина с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Перед общением с президентом России главы внешнеполитических ведомств провели четырехчасовые переговоры. Визит Тиллерсона в Россию проходит на фоне непростой политической обстановки, поэтому к этой встрече приковано особое внимание. Несмотря на то, что разговор шел за закрытыми дверями, известно, что одной из главных тем обсуждений стала Сирия. Буквально в ближайшее время Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон выйдут на пресс-конференцию к журналистам.Главная новость последних часов — Лаврова и Тиллерсона принял в Кремле Владимир Путин. Хотя еще вчера этой встречи в графике президента не было. Означает ли это, что переговоры Лаврова и Тиллерсона, а они в общей сложности продолжались более пяти часов, прошли результативно? Это первый вопрос, который зададут журналисты, ожидающие глав внешнеполитических ведомств здесь, в зале пресс-конференций Дома приемов МИДа на Спиридоновке.Сходные позиции Лавров и Тиллерсон заявили еще утром на открытой части встречи. И российский министр с первых слов заговорил о Сирии. Удары США по Сирии – это противоправная атака. Россия не хочет замыкаться в закрытых альянсах, но должна понимать реальные намерения администрации Трампа."Считаем принципиальным, чтобы не допускать рисков рецидива подобных акций в будущем. Это наша последовательная позиция, она формируется в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора: либо вы с нами, либо вы против нас", — заявил Сергей Лаворв.Тиллерсон, в свою очередь, ответил:"Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому, откровенному диалогу для того, чтобы мы могли делать все для продвижения наших отношений в положительном направлении".Американские журналисты начинают выкрикивать вопросы Лаврову даже до вступительного слова. Министру приходится по-английски ставить их на место. Переговоры шли в закрытом режиме. Сирия, двусторонние отношения, Украина. Ближе к обеду белоснежный кортеж Тиллерсона покинул особняк МИДа. Госсекретарь отправился в гостиницу, вероятно, чтобы сделать звонок в Вашингтон. А оттуда в Кремль. О чем они говорили с Владимиром Путиным — интрига, которая должна разрешиться в ближайшие минуты, как только начнется пресс-конференция.