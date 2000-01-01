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kremlin.ru 12.04 20:34   MIGnews.com

Путин назвал две версии химической атаки в Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал две версии химической атаки в сирийском Идлибе, которые, по мнению главы государства, являются основными.

Первой версией президент назвал удар авиации Сирийской Арабской Республики (САР) по подпольному цеху с отравляющими веществами. Второй причиной, по словам российского лидера, может быть “просто постановка, то есть провокация”.

“Это специально сделано для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти”, — цитирует Путина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Москва не станет предпринимать какие-либо шаги против официальных властей Сирии без тщательной проверки произошедшего.

4 апреля в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами. В результате химатаки, по разным данным, погибли более 80 человек, не менее 500 пострадали.
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