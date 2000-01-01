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Австралия назначила нового посла в Израиле | Фото: Thinkstock12.04 19:29   MIGnews.com

Австралия назначила нового посла в Израиле

Министерство иностранных дел Австралии объявило о назначении нового посла в Израиле. Им стал Крис Каннан, который в ближайшие месяцы заменит Дэйва Шарма. Шарма считается одним из самых про - израильских иностранных послов в Иерусалиме.

Сообщается, что Дэйв Шарма официально покинет свою должность, которую он занимал почти 4 года в средине июля текущего года.

О новом дипломате известно то, что он является старшим кадровым дипломатом в министерстве иностранных дел и торговли Австралии. Ранее он работал в Вене и Маниле, а также принимал участие в деятельности Группы по наблюдению за установлением мира.
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