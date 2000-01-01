13.04 06:10 MIGnews.com

Путин рассказал о новых космических проектах России

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В Антарктике будет создан Новый центр дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.По его словам, в Мурманске уже развернут первый арктический центр дистанционного зондирования Земли. Аналогичный центр будет создан на станции "Прогресс" в Антарктике.Президент отметил, что Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере. По его словам, в ближайшие десять лет должны появиться прорывные разработки, передает РИА Новости.Необходимо наращивать свой собственный потенциал, чтобы ответить на все вызовы, стоящие перед страной, считает президент РФ.Он добавил, что Россия обеспечила независимый доступ в космос на территории нашей страны, построив новый космодром "Восточный". Рядом с ним появится город Циолковский, а также новый технопарк с уникальными условиями для изучения космоса.Этот технопарк, по словам Путина, станет составной частью формируемой в нашей стране современной исследовательской инфраструктуры наряду с научными центрами и новыми лабораториями. Они будут работать в тесном взаимодействии со знаменитыми конструкторскими бюро и высокотехнологичным бизнесом.Президент сообщил, что уже в ближайшее десятилетие предстоит создать конкурентоспособные прорывные разработки — будут использоваться передовые современные материалы, собственная компонентная база, новый тип ракет-носителей и пилотируемый корабль.Российская космическая программа должна вести страну вперед, стать мощным стимулом для развития технологий и образования, способствовать расширению знаний не только о космосе, но и о нашей планете, считает президент РФ.