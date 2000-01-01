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kremlin.ru 12.04 18:37   MIGnews.com

Путин принял Тиллерсона и Лаврова после их переговоров

Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова",- сказал он.

Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.

Ранее пресс-секретарь президента предположил, что Путин может принять главу МИД РФ и госсекретаря США, если они посчитают целесообразным доложить об итогах своих переговоров. "Определенная вероятность есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Путин принять глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

"Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря, если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом", - сказал Песков.
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