12.04 18:37 MIGnews.com

Путин принял Тиллерсона и Лаврова после их переговоров

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Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова",- сказал он.Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.Ранее пресс-секретарь президента предположил, что Путин может принять главу МИД РФ и госсекретаря США, если они посчитают целесообразным доложить об итогах своих переговоров. "Определенная вероятность есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Путин принять глав внешнеполитических ведомств РФ и США."Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря, если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом", - сказал Песков.