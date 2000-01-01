Путин принял Тиллерсона и Лаврова после их переговоров
Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова",- сказал он.
Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.
Ранее пресс-секретарь президента предположил, что Путин может принять главу МИД РФ и госсекретаря США, если они посчитают целесообразным доложить об итогах своих переговоров. "Определенная вероятность есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Путин принять глав внешнеполитических ведомств РФ и США.
"Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря, если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом", - сказал Песков.