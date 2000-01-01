12.04 18:31 MIGnews.com

Британия подтвердила использование зарина в Сирии

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Образцы, собранные с места химической атаки в сирийской провинции Идлиб были изучены британскими учеными. Исследование показало положительный результат на наличие зарина в этих образцах.Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт в среду, 12 апреля."Соединенное Королевство вследствие этого разделяет предположение США о том, что с большой вероятностью именно режим Асада ответственен за атаку зарином в Хан-Шейхуне 4 апреля", - подчеркнул Райкрофт.