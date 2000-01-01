12.04 20:19 MIGnews.com

Захарова: сайт МИДа регулярно атакуют с территории США

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Сайт Министерства иностранных дел России регулярно подвергается атакам с IP-адресов, зарегистрированных на территории США. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обвинения в адрес России в связи с хакерскими атаками мы слышим на протяжении многих месяцев. Ни одного убедительного доказательства этому не было, — отметила дипломат. — Все утверждения на этот счет строятся в стиле фразы главы МИД Великобритании Бориса Джонсона: "У нас нет доказательств, но мы уверены в их причастности".По словам Захаровой, в феврале текущего года было три атаки, в марте существенно возросла активность так называемых ботов, автоматизированных программ, которые оказывают вредоносное воздействие на сайт МИД из США."Призываем наших западных партнеров к многостороннему, подлинному сотрудничеству, направленному на пресечение вредоносных действий хакеров, людей, которые стали одной из существенных дестабилизирующих сил в наше время", — подчеркнула Мария Захарова.