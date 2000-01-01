Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Москва предупредила США о последствиях ударов по Сирии | Фото: Thinkstock12.04 18:15   MIGnews.com

Москва предупредила США о последствиях ударов по Сирии

МИД РФ раскрыл одну из тем переговоров с Тиллерсоном, пишет Политика Сегодня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повторные удары по Сирии могут спровоцировать цепь трагических для Ближнего Востока событий.

По словам дипломата, военное вмешательство в сирийский конфликт будет обсуждаться на переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, где будут присутствовать представители Сирии и Ирана.

“Основная задача - возвращение в мирное русло. Возникает вопрос встречный: получается эти удары могут быть спонтанными? Есть все же международное право и международное сообщество. Нанося удар по Сирии, наносится удар по основам коллективного решения глобальных вопросов. Подобные действия могут стать катализатором чего-то действительно трагического?, - заявила Захарова.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:51
Ответственность за теракт в Диярбакыре взяла на себя РПК
18:37
Путин принял Тиллерсона и Лаврова после их переговоров
18:31
Британия подтвердила использование зарина в Сирии
17:50
Важнейший день в истории государства. Речь командующего ПВО
17:32
Версия: "Боруссию" взорвали за "Торнадо"
17:30
Япония подняла истребители из-за российских самолетов
17:25
Министры иностранных дел Сирии и Ирана посетят Москву
17:09
"Беспрецедентное насилие" в парке Рамат-Гана
16:51
Олланд: удар США – инструмент для продвижения мира в Сирии
16:32
Причина пожара в Синема-Сити - непогашенная сигарета
16:17
Найден застреленным адвокат убийцы Старовойтовой
16:12
В Бен-Гурион изъяли 8 кг кокаина
15:52
Госдума согласна перенести выборы президента на 18 марта
15:44
В Дортмунде задержан подозреваемый в теракте
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus