Москва предупредила США о последствиях ударов по Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повторные удары по Сирии могут спровоцировать цепь трагических для Ближнего Востока событий.
По словам дипломата, военное вмешательство в сирийский конфликт будет обсуждаться на переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, где будут присутствовать представители Сирии и Ирана.
“Основная задача - возвращение в мирное русло. Возникает вопрос встречный: получается эти удары могут быть спонтанными? Есть все же международное право и международное сообщество. Нанося удар по Сирии, наносится удар по основам коллективного решения глобальных вопросов. Подобные действия могут стать катализатором чего-то действительно трагического?, - заявила Захарова.