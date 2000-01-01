12.04 17:25 MIGnews.com

Министры иностранных дел Сирии и Ирана посетят Москву

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Министры иностранных дел России, Ирана и Сирии проведут совместную встречу в Москве. Представители стран встретятся в пятницу, 14 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 12 апреля."14 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Ирана", — заявила Захарова.По ее словам, на повестке дня будет стоять обсуждение военно-политической обстановки в Сирии.Захарова добавила, что глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит Москву 13–15 апреля и проведет переговоры с Сергеем Лавровым.