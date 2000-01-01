Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












12.04 17:25   MIGnews.com

Министры иностранных дел Сирии и Ирана посетят Москву

Министры иностранных дел России, Ирана и Сирии проведут совместную встречу в Москве. Представители стран встретятся в пятницу, 14 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 12 апреля.

"14 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Ирана", — заявила Захарова.

По ее словам, на повестке дня будет стоять обсуждение военно-политической обстановки в Сирии.

Захарова добавила, что глава МИД Сирии Валид Муаллем посетит Москву 13–15 апреля и проведет переговоры с Сергеем Лавровым.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:32
Версия: "Боруссию" взорвали за "Торнадо"
17:30
Япония подняла истребители из-за российских самолетов
17:09
"Беспрецедентное насилие" в парке Рамат-Гана
16:51
Олланд: удар США – инструмент для продвижения мира в Сирии
16:32
Причина пожара в Синема-Сити - непогашенная сигарета
16:17
Найден застреленным адвокат убийцы Старовойтовой
16:12
В Бен-Гурион изъяли 8 кг кокаина
15:52
Госдума согласна перенести выборы президента на 18 марта
15:44
В Дортмунде задержан подозреваемый в теракте
15:17
Шойгу: К немедленному пуску готовы 96% стратегических ракет
15:10
Обвиняемый в теракте в Стокгольме мало смыслил в исламе
14:55
Турция отрицает шпионаж за экспатриантами в Швейцарии
14:48
Очная ставка с "насильником" из Большого Брата
14:26
Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus