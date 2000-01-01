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flickr 12.04 16:51   MIGnews.com

Олланд: удар США – инструмент для продвижения мира в Сирии

Франция и вся Европа должны использовать ракетный удар США по Сирии, в качестве инструмента для возобновления мирных переговоров между воюющими сторонами. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Le Monde.

Олланд отметил, что по данным разведки газовая атака в Идлибе имела тактическую направленность и запускалась с самолета.

"Удары имели тактическую направленность, они имели своей целью создать видимость силы на земле, вызвать потери, в том числе среди детей, поскольку нельзя провести различий между комбатантами и мирным населением. У США больше нет сомнений", - подчеркнул французский лидер.

Олланд назвал химическую атаку "военным преступлением", а также возложил ответственность на режим Асада.
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