12.04 15:52 MIGnews.com

Госдума согласна перенести выборы президента на 18 марта

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Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О выборах президента РФ". Они позволят провести ближайшие президентские выборы 2018 года в день возвращения Крыма в состав России — 18 марта. В 2018 году дата проведения выборов президента придутся на неделю, в которую попадает нерабочая праздничная дата — Международный женский день 8 марта.В этом случае закон о выборах президента России предусматривает перенос даты выборов на неделю вперед, то есть на воскресенье 4 марта. Но народные избранники предложили перенести выбору не на неделю вперед, а на неделю позже, поясняет Интерфакс.Авторы законопроекта — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.Среди других инноваций законопроекта — либерализация избирательного законодательства, отказ от открепительных удостоверений и упрощение сбора подписей на выборах, а также увеличение штрафов за нарушения на выборах. При этом, по новым поправкам, необязательно наблюдателю от партии быть прикрепленным только к одному избирательному участку. Такой подход обеспечит максимальную открытость и гласность работы избирательных комиссий.Также предлагается, чтобы те, кто не смогут быть по месту жительства в день голосования, не позднее трех дней до даты выборов могли по телефону или в виде электронного обращения подать заявку на голосование по месту нахождения в создаваемый ЦИК России Центр обработки обращений. Если поступят более одной заявки от гражданина, то все повторные отклоняются.За неоднократное голосование одного и того же избирателя, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тысяч рублей. С 3500 до 30 тысяч рублей предлагается увеличить и штраф за выдачу гражданину более одного бюллетеня для голосования. Ответственность за неоднократное такое административное правонарушение составит 50 тысяч рублей.Кроме того, предлагается разукрупнение избирательных участков: уменьшение максимальной численности избирателей на избирательном участке до 1500 человек.Кроме того, поправки предлагают разрешить на всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и при работе с документами присутствовать журналистам, которые смогут производить фото- и видеосъемку.Изменения в случае принятия поправок будут внесены не только в закон о выборах президента России, но и в Кодекс об административных правонарушениях, и закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".