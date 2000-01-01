12.04 14:55 MIGnews.com

Турция отрицает шпионаж за экспатриантами в Швейцарии

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Посол Турции в Швейцарии отрицает, что его посольство шпионило за турками-экспатриантами, пытаясь отгородить своих сотрудников от уголовного расследования швейцарских прокуроров в подозреваемом шпионаже.Зонд втянул Швейцарию в спор между Анкарой и несколькими европейскими странами, в то время как Турция стремится заручиться поддержкой в своей диаспоре в преддверии референдума о расширении полномочий президента Тайипа Эрдогана."Совершенно очевидно, что никакие подобные мероприятия не проводились в рамках нашего посольства", - заявил посол Ильхан Сайгили, выступая на радиостанции SRF в интервью, которое выйдет в эфир в среду вечером.Сайгили заявил, что его заместитель в Берне был отстранен от должности, но не подтвердил сообщения средств массовой информации о том, что дипломат и его семья искали убежища в нейтральной Швейцарии."Если он абсолютно не виновен, то он мог бы поехать в Турцию и доказать свою невиновность", - сказал посол, не уточнив обвинения против своего заместителя.Швейцарский министр иностранных дел в прошлом месяце сказал своему турецкому коллеге, что Швейцария будет "тщательно расследовать" любой незаконный шпионаж со стороны Анкары за турками-экспатриантами перед референдумом.