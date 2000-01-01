12.04 13:36 MIGnews.com

Китай: любое применение химического оружия недопустимо

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Китай впервые выступил с осуждением действий режима Башара Асада в Сирии.В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Китая Си Цзиньпин назвал “любое применение химического оружия неприемлемым” и призвал к “политическому решению для Сирии.Цзиньпин сказал: “Мы должны настаивать на продвижении к политическому решению в Сирии. Очень важно, чтобы Совет Безопасности ООН поддержал единство по сирийскому вопросу. Я надеюсь, что Совет Безопасности сможет говорить одним голосом”.