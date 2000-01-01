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Путин констатировал ухудшение отношений РФ и США при Трампе 12.04 13:40   MIGnews.com

Путин констатировал ухудшение отношений РФ и США при Трампе

Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации американского президента Дональда Трампа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир 24".

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", – сказал глава государства.

Вечером 11 апреля Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом. В среду, 12 апреля, проходят переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одна из главных тем встречи – ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому в сирийской провинции Идлиб.
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