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facebook.com 12.04 12:29   MIGnews.com

Лавров и Тиллерсон начали переговоры в Москве

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры, передает ТАСС.

После вступительных слов встреча продолжится в закрытом режиме. Ее итоги Лавров и Тиллерсон подведут на пресс-конференции.

Продолжительность встречи строго не определена, но переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США в Москве обычно длятся несколько часов и нередко завершаются уже ночью.

Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах – Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта на Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.

Переговоры проходят в особняке МИД РФ (исторический особняк Зинаиды Морозовой), который за свою историю не раз становился местом исторических встреч российских и американских дипломатов.
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