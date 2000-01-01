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Вопреки приказу аятоллы: Ахмадинежад идет на выборы 12.04 12:03   MIGnews.com

Вопреки приказу аятоллы: Ахмадинежад идет на выборы

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад неожиданно выдвинул свою кандидатуру на президентский пост.

Ахмадинежад пошел на этот политический шаг вопреки рекомендациям верховного духовного лидера исламской республики аятоллы Хаменеи.

Президентские выборы в Иране пройдут в мае этого года.

Главным соперником Ахмадинежада и фаворитом выборов, по всей видимости, станет нынешний президент Хасан Рухани. Рухани, однако, еще не сделал публичного заявления о своем участии в выборах - несмотря на то, что его рекомендовал Хаменеи.

Иранский аналитик Соруш Фархадиян, комментируя происходящее заявил: “Это - организованный мятеж против правящей системы Ирана”.

Ахмадинежад был президентом два срока. По иранскому закону, он имеет право снова быть избранным по прошествии четырех лет с момента окончания предыдущей каденции.
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