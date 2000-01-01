12.04 12:03 MIGnews.com

Вопреки приказу аятоллы: Ахмадинежад идет на выборы

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Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад неожиданно выдвинул свою кандидатуру на президентский пост.Ахмадинежад пошел на этот политический шаг вопреки рекомендациям верховного духовного лидера исламской республики аятоллы Хаменеи.Президентские выборы в Иране пройдут в мае этого года.Главным соперником Ахмадинежада и фаворитом выборов, по всей видимости, станет нынешний президент Хасан Рухани. Рухани, однако, еще не сделал публичного заявления о своем участии в выборах - несмотря на то, что его рекомендовал Хаменеи.Иранский аналитик Соруш Фархадиян, комментируя происходящее заявил: “Это - организованный мятеж против правящей системы Ирана”.Ахмадинежад был президентом два срока. По иранскому закону, он имеет право снова быть избранным по прошествии четырех лет с момента окончания предыдущей каденции.