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YouTube 12.04 11:53   MIGnews.com

Китай и США обсудили политику в отношении КНДР

Президент Китая Си Цзиньпин обсудил по телефону в среду, 12 апреля, ситуацию с Северной Кореей с президентом США Дональдом Трампом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что урегулирование напряженности на Корейском полуострове должно быть достигнуто мирными средствами.

Телефонные переговоры прошли через неделю после того, как президенты США и Китая встретились лицом к лицу впервые на саммите во Флориде.

Напомним, что ранее в среду, 12 апреля, китайская газета предостерегла КНДР, заявив, что "Северная Корея должна прекратить любые планы в отношении ядерной и ракетной деятельности "для своей собственной безопасности". Соединенные Штаты дали понять, что не планируют "сосуществовать" с ядерным оружием в Пхеньяне.

Северокорейские государственные СМИ предостерегли во вторник о ядерном нападении на Соединенные Штаты при любых признаках американской агрессии, в свете того, что ударная группа ВМС США движется в направлении западной части Тихого океана – сила, которую президент США Дональд Трамп назвал "армадой".

Трамп, призвавший Китай сделать больше для обуздания своего изолированного союзника и соседа, написал в Twitter, что Северная Корея "ищет неприятностей", и Соединенные Штаты "решат проблему" с помощью Пекина или без него.
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