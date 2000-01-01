12.04 13:10 MIGnews.com

Захарова о визите Тиллерсона: с ультиматумами к нам не надо

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о словах приехавшего в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые ряд СМИ счел ультиматумом."Я вообще не рассматриваю это как ультиматум. Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно", – сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь" в преддверии переговоров Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Речь шла о заявлении главы американского Госдепа, сделанном на встрече глав МИД стран G7. Тиллерсон сказал, что координация с США по поводу Сирии – в интересах России, в отличие от поддержки "ненадежного партнера", под которым госсекретарь имел в виду президента САР Башара Асада.Захарова также заявила, что "играть мускулами, показывать зубы и характер перед началом переговоров" – обычная практика для США."Это одна из тактик переговорного процесса – обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов", – полагает официальный представитель МИД РФ.Переговоры Тиллерсона и Лаврова должны состояться в Москве сегодня, 12 апреля.