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Захарова о визите Тиллерсона: с ультиматумами к нам не надо 12.04 13:10   MIGnews.com

Захарова о визите Тиллерсона: с ультиматумами к нам не надо

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о словах приехавшего в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые ряд СМИ счел ультиматумом.

"Я вообще не рассматриваю это как ультиматум. Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно", – сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь" в преддверии переговоров Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Речь шла о заявлении главы американского Госдепа, сделанном на встрече глав МИД стран G7. Тиллерсон сказал, что координация с США по поводу Сирии – в интересах России, в отличие от поддержки "ненадежного партнера", под которым госсекретарь имел в виду президента САР Башара Асада.

Захарова также заявила, что "играть мускулами, показывать зубы и характер перед началом переговоров" – обычная практика для США.

"Это одна из тактик переговорного процесса – обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов", – полагает официальный представитель МИД РФ.

Переговоры Тиллерсона и Лаврова должны состояться в Москве сегодня, 12 апреля.
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