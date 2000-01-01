12.03 13:28 MIGnews.com

Приведение Кнессета к присяге под угрозой из-за коронавируса

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Церемония приведения к присяге новоизбранных депутатов Кнессета, запланированная на понедельник, 16 марта, оказалась под угрозой срыва из-за разгорающейся эпидемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники, близкие к спикеру парламента, Юли Эдельштейну.Так, ранее некоторые чиновники министерства здравоохранения на условиях анонимности сообщили, что заседания Кнессета выведут из-под директивы, согласно которой запрещены массовые собрания более 100 человек. Соответствующее исключение позволило бы привести депутатов к присяге и разблокировать работу Кнессета.Однако у Эдельштейна такую информацию опровергли, отметив, что в четверг, 12 марта, пройдут консультации с экспертами минздрава относительно влияния новой директивы на работу Кнессета."Решение еще не принято", - заявил собеседник издания.