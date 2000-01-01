13.03 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль: кондукторы на карантине, поезда отменены
. Компания Израильские Железные Дороги отменила поезда на трех направлениях после того, как 27 кондукторов - 10% от работающих в компании, были помещены на карантин.
Тысячи больных: Минздрав ожидает вспышки коронавируса
. Телеканал КАН сообщает о том, что во время слушаний в окружном суде Ришон Ле Циона по иску муниципалитета этого города против акций минздрава высокопоставленный сановник министерства сделал грозное предупреждение.
В реанимации с коронавирусом из-за халатности и неразберихи
. Израильские СМИ сообщают подробности о 66-летнем сотруднике аэропорта Бен-Гурион, заразившемся коронавирусом и находящемся в реанимации больницы Ихилов в Тель-Авиве.
Орли Леви-Абукасис не будет рекомендовать Бенни Ганца
. Орли Леви-Абукасис из фракции "Авода-Гешер-Мерец", как ожидается, не будет рекомендовать председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца для формирования правительства.
Израиль: школы по всей стране закрыты до Песаха
. В четверг, 12 марта, министерства образования и здравоохранения объявили о закрытии всех образовательных учреждений до Песаха из-за коронавируса.
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