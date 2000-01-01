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Беннетт: необходимо национальное чрезвычайное правительство | Фото:12.03 20:07   MIGnews.com

Беннетт призвал к чрезвычайному правительству единства

Министр обороны Нафтали Беннетт призвал председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца присоединиться к чрезвычайному правительству национального единства во главе с премьер-министром Нетаниягу в ответ на вспышку коронавируса.

"Граждане Израиля, это чрезвычайная ситуация, и в это время необходимо национальное чрезвычайное правительство во главе с Нетаниягу. Единство сейчас - аргументы позже", - написал Беннетт.

"Мы примем закон, который заморозит весь политический процесс на шесть месяцев, и через шесть месяцев мы все сможем вернуться туда, где мы были, и продолжить. Ни одна из сторон не потеряет свою власть или способность вести переговоры", - пояснил он.

Беннет подчеркнул: "У вируса нет политических взглядов, и это требует от нас широкого национального единства. Я призываю моих друзей в сионистских партиях справа и слева: присоединиться к национальному чрезвычайному правительству сейчас."

Ранее депутат "Кахоль Лаван" Йоаз Хендель написал в Твиттере сообщение в поддержку правительства единства в связи со вспышкой коронавируса.


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