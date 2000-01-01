12.03 19:02 MIGnews.com

Либерман призвал к созданию правительства единства

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Лидер "НДИ" Авигдор Либерман призвал к созданию правительства единства из-за вспышки коронавируса, сообщает Channel 12 News."Ситуация сложная, и мы надеемся, что в воскресенье новый Кнессет начнет работать в полном объеме", - сказал Либерман в интервью радиостанции REKA. "Мы считаем, что это лучше всего сделать с правительством национального единства. В любом случае, для нас ясно, что мы не должны идти на новые выборы."Либерман ранее призывал к отставке премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сигнализировал о своей поддержке председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца. Депутат "НДИ" Евгений Сува заявил: "Мы движемся к своего рода рецессии, экономическому кризису - и этот кризис требует переосмысления: мышления о правительстве единства."