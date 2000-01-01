12.03 17:34 MIGnews.com

Амир Перец призвал увеличить бюджет для борьбы с эпидемией

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Председатель "Аводы" Амир Перец выступил с заявлением о вспышки коронавируса на собрании фракции.Об этом сообщает Аруц Шева в четверг, 12 марта."Я призываю премьер-министра и министра финансов увеличить чрезвычайный бюджет для борьбы с распространением коронавируса.""В дополнение к мерам, объявленным вчера, компаниям, которые вынуждены увольнять сотрудников, должно продолжаться возмещение им оплачиваемого отпуска за счет пособий по безработице в рамках системы социального обеспечения. Работникам, находящимся в изоляции дома, должен быть предоставлен больничный."