Амир Перец призвал увеличить бюджет для борьбы с эпидемией
Председатель "Аводы" Амир Перец выступил с заявлением о вспышки коронавируса на собрании фракции.
Об этом сообщает Аруц Шева в четверг, 12 марта.
"Я призываю премьер-министра и министра финансов увеличить чрезвычайный бюджет для борьбы с распространением коронавируса."
"В дополнение к мерам, объявленным вчера, компаниям, которые вынуждены увольнять сотрудников, должно продолжаться возмещение им оплачиваемого отпуска за счет пособий по безработице в рамках системы социального обеспечения. Работникам, находящимся в изоляции дома, должен быть предоставлен больничный."