Израиль опротестовал встречу Лаврова с Исламским джихадом
Израиль на официальном уровень опротестовал встречу министра иностранных дел России Сергей Лавров с генеральным секретарем палестинского "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахала.
Временный посол Израиля в России Эли Белоцерковский обратился к заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову, который также встретился с Нахалой.
Он заявил, что "Исламский джихад" - это "террористическая организация, поддерживаемая Ираном, которая не признает право Израиля на существование и систематически подрывает договоренности в Газе, атакуя израильских гражданских лиц".
Российское посольство в Израиле опубликовало в Твиттере фотографии встречи, но вскоре удалило твит.
Представитель пресс-службы посольства заявил: "Эта тема касается российского представительства в Рамалле, у которого есть собственный аккаунт в Твиттере."
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ближневосточное урегулирование с лидером радикальной палестинской организации "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалом. Встреча сторон прошла в Москве.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе разговора Лавров и ан-Нахал уделили особое внимание складывающейся ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.