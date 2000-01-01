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Израиль опротестовал встречу Лаврова с Исламским джихадом | Фото:12.03 15:03   MIGnews.com

Израиль опротестовал встречу Лаврова с Исламским джихадом

Израиль на официальном уровень опротестовал встречу министра иностранных дел России Сергей Лавров с генеральным секретарем палестинского "Исламского джихада" Зиядом ан-Нахала.

Временный посол Израиля в России Эли Белоцерковский обратился к заместителю министра иностранных дел России Михаилу Богданову, который также встретился с Нахалой.

Он заявил, что "Исламский джихад" - это "террористическая организация, поддерживаемая Ираном, которая не признает право Израиля на существование и систематически подрывает договоренности в Газе, атакуя израильских гражданских лиц".

Российское посольство в Израиле опубликовало в Твиттере фотографии встречи, но вскоре удалило твит.
Представитель пресс-службы посольства заявил: "Эта тема касается российского представительства в Рамалле, у которого есть собственный аккаунт в Твиттере."

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ближневосточное урегулирование с лидером радикальной палестинской организации "Исламский джихад" Зиядом ан-Нахалом. Встреча сторон прошла в Москве.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе разговора Лавров и ан-Нахал уделили особое внимание складывающейся ситуации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.


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